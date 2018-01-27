VistaNews.ru


Геймер построил удивительный небоскреб с фабрикой в Fallout 4

Вчера, 23:40

Почитатель игры Fallout 4 сумел соорудить небоскреб на 20 этажей. Он создал внутри высотки фабрику, обустроил полностью территорию.

 Инициативный геймер решил усовершенствовать компьютерную игру Fallout 4. Он создал 20-этажный небоскреб, разместив внутри него настоящую фабрику, расположив своеобразную инфраструктуру, оставив и свободное место для парковок и прочих особенностей. Самый главные герой экшена будет жить в самом пентхаусе.

Инициатор современной застройки в Fallout 4 разместил уникальную созданную фабрику на нескольких прилегающих этажах небоскреба. Также есть и торговый центр, бассейн и даже спортивный зал для проведения тренировок. Геймеры уже обсуждают на просторах Сети новинку. Все работы геймер провел абсолютно на добровольных началах, из личной инициативы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.