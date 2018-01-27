Геймер построил удивительный небоскреб с фабрикой в Fallout 4

Вчера, 23:40

Почитатель игры Fallout 4 сумел соорудить небоскреб на 20 этажей. Он создал внутри высотки фабрику, обустроил полностью территорию.

Инициативный геймер решил усовершенствовать компьютерную игру Fallout 4. Он создал 20-этажный небоскреб, разместив внутри него настоящую фабрику, расположив своеобразную инфраструктуру, оставив и свободное место для парковок и прочих особенностей. Самый главные герой экшена будет жить в самом пентхаусе.

Инициатор современной застройки в Fallout 4 разместил уникальную созданную фабрику на нескольких прилегающих этажах небоскреба. Также есть и торговый центр, бассейн и даже спортивный зал для проведения тренировок. Геймеры уже обсуждают на просторах Сети новинку. Все работы геймер провел абсолютно на добровольных началах, из личной инициативы.