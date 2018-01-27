В конце года может появиться ремейк Resident Evil 2

Вчера, 21:11

По данным разработчика, в конце года может появиться полностью обновлённый ремейк игры Resident Evil 2. Это является следствием того, что данная электронная баталия набрала большую популярность.

Впрочем, как считают эксперты, это пока не более, чем слухи, не имеющие под собой официальных подтверждений. Тем более, что предстоящее обновление Resident Evil 2 уже было анонсировано в 2015 году.

Однако с тех пор о нём ничего неизвестно, и геймеры делятся между собой лишь периодически просачивающимися в сеть слухами и догадками. Последний слух, набравший популярность у любителей данной игры, гласит о следующем. Согласно нему, Resident Evil 2 Remake появится до конца этого года. Также информируется, что новая версия игры будет, во многом, схожа с её четвёртой частью. В то же время отличием будет то, что геймеры смогут передвигаться, прицеливаться и открывать огонь одновременно.

Согласно самой распространённой версии, разработчиками изменена локация. Теперь на прохождение маршрута даже самым опытным игрокам понадобится не менее 20 часов. В частности, им потребуется разрешение совершенно новаторской загадки, когда голову статуи Януса нужно будет разворачивать в разные стороны.

Есть и другие предположения по части «наполнения» новинки, но они уже не столь существенны.