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Epic Games в апреле закроет серверы Paragon

Вчера, 18:07

Руководство студии Epic Games приняло решение о том, что в апреле закроют серверы  Paragon. Лишь год назад они сообщали об успехах новой игры, а сейчас приняли решение отказаться от дальнейшей поддержки проекта.

Студия сделала об этом официальное сообщение. Доступ геймеров к серверам  Paragon прекратится 26 апреля. Аналитики рынка электронных игр связывают это с тем, что Epic Games попробует сделать акцент на другом проекте, называемом Fornite.

Закрытие проекта  Paragon поясняют тем, что у него так и не появилось достаточного количества активных пользователей. Помимо того, создателям данной игры не удалось найти подходящего пути её дальнейшего развития.

Epic Games уже сообщила своё предложение о возврате потраченных средств всем геймерам, приобретшим Paragon. Эта игра впервые появилась в раннем доступе в марте 2016 года. Менее чем, через год её уже мог купить любой желающий.


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