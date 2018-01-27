Epic Games в апреле закроет серверы Paragon

Вчера, 18:07

Руководство студии Epic Games приняло решение о том, что в апреле закроют серверы Paragon. Лишь год назад они сообщали об успехах новой игры, а сейчас приняли решение отказаться от дальнейшей поддержки проекта.

Студия сделала об этом официальное сообщение. Доступ геймеров к серверам Paragon прекратится 26 апреля. Аналитики рынка электронных игр связывают это с тем, что Epic Games попробует сделать акцент на другом проекте, называемом Fornite.

Закрытие проекта Paragon поясняют тем, что у него так и не появилось достаточного количества активных пользователей. Помимо того, создателям данной игры не удалось найти подходящего пути её дальнейшего развития.

Epic Games уже сообщила своё предложение о возврате потраченных средств всем геймерам, приобретшим Paragon. Эта игра впервые появилась в раннем доступе в марте 2016 года. Менее чем, через год её уже мог купить любой желающий.