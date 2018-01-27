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Facebook предлагает cтримерам видеоигр монетизировать трансляции

Вчера, 17:56

Специалисты Facebook вновь заговорили о нововведениях. По последней информации, Цукерберг предлагает cтримерам видеоигр монетизировать трансляции видеоигр в своем плеере.

 Аналитический отдел, просчитав возможности компании, пришел к выводу, что возможным становится предложение к игроманам по поводу монетизации видеоигр. Эта опция стала одной из частей пилотной программы для разработчиков видеоигр. Суть новинки в предоставлении возможности пользователям вести прямые трансляции, используя встроенный плеер.

Качество записи будет равно 1080p при максимальной нагрузке 60 кадров/секунду. Поддержка трансляции будет осуществляться с помощью шлема виртуальной реальности Oculus и социальной сети Instagram.

«Социальная сеть планирует расширить круг сотрудничества и привлечь к пилотной программе больше стримеров», - рассказал директор по игровым партнёрам Facebook Гай Кросс.


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