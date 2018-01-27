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Геймер создал порно по сценарию "Ведьмака" с помощью нейросети

Сегодня, 14:55

Геймер воспользовался нейросетью, чтобы создать порно по сюжету "Ведьмака". Им стал один из пользователей социального новостного сайта Reddit.

При помощи приложения FakeDeep он взял лица персонажей, кототрыми стали Йеннифер и Трисс Мериголд. Данная программа работает посредством алгоритмов машинной обучаемости. Раньше приложение устанавливали с целью перенести лица звёзд в порнографии, что собственно и сделали с известной актрисой Галь Гадот.

Геймер рассказывает о применении некоторых кадров третей части игры под назвванием "Ведьмак". Подписчики форума уже поделились своим мнением о забавной работе, добавив, что ждут от геймера новых изощрённых публикаций. Ранее сообщали, что нейросеть взяла на себя ответственность дописать продолжение "Игры Престолов".


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