Nintendo закроет 9 мая свою первую мобильную игру Miitomo

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Компания Nintendo сообщает о закрытии своей первой мобильной игры Miitomo. Это состоится 9 мая, а с вчерашнего дня уже будут закончены продажи монеток.

Первое приложение Nintendo для смартфонов Miitomo скоро закончит свою работу. Такую информацию сообщили в администрации компании. Напомним, что станет недоступным широкий функционал приложения. Например: будет отсутствовать возможность просмотреть сообщения; пропадет возможность использовать предметы из приложения; под «замком» останутся снимки Miifoto.

Эта разработка получила тысячи откликов и позитивных комментариев. Уже сейчас пользователи выражают негодование насчет закрытия социальной сети Miitomo.

К слову, в соцсети Twitter отметили низкий контент страниц и неразбериху в пользовании сервисом. Так, вице-президент Twitter по общественной политике и коммуникациям Шинед МакСвини объяснила неполадки и рассказала о нововведениях.