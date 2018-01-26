Геймеры возмутились сложностью игры Trap Adventure 2

Сегодня, 15:30

Геймерское сообщество негодует по поводу сложности зомби-игры для смартфонов Trap Adventure 2. О раздражающем свойстве своей разработки пользователей заранее предупредил японский программист.

Опубликовав Trap Adventure 2 на просторах интернет-магазинов для смартфонов, программист из Японии заявил, что его зомби-игру практически невозможно пройти. Заинтригованные смелым вызовом геймеры начали активно скачивать приложение. Со временем в комментариях под Trap Adventure 2 начали появляться разъяренные комментарии, авторы которых пребывают в бешенстве от неспособности пройти сложную зомби-игру.

Видеозаписи попыток прохождения японского приложения стали появляться в социальных сетях. Многие представители интернет-сообщества заявили о возникшем у них желании разбить смартфон, глядя на геймплей Trap Adventure 2, хотя они еще даже собственнолично не играли в виртуальное зомби-развлечение.