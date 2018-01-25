Российский разработчик позволяет детям с 6 лет играть в жестокие виртуальные войны

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Компания-разработчик в России разрешила детям 6-летнего возраста играть в свои жестокие игры. Ассортимент развлекательных приложений концентрируется в основном на военной тематике, но это не стало преградой.

Бренд по производству виртуальных развлечений в России, компания ООО «Дивиар» собрала вокруг себя массу негатива и скандала от самих же обозревателей. Дело в том, что программисты выпускают в мир компьютерных игр версии, где акцентируется внимание игрока на военных разборках с вражескими противниками. Учитывая свою специфическую тематику, такие игры могут иметь признаки жестокости.

По мнению многих представителей геймерского сообщества, в такие развлекаловки не стоит играть детям малолетнего возраста. Хотя сам создатель утверждает совершенно иное. По словам разработчиков, дети с 6 лет могут спокойно играть в игры, посвященные войне, а родители не должны переживать за их психику.