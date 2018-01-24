Ubisoft подарит всем геймерам виртуального помощника Сэм

Вчера, 23:29

Компания Ubisoft создала и презентовала виртуального помощника Сэм. По первичному описанию, это будет женщина, полное имя которой Саманта.

Разработчик геймерских проектов Ubisoft применил голосового виртуального помощника Сэм специально для комфорта игроков, особенно начинающих. Ведь система искусственного мозга прекрасно сможет рассказать и показать выход из той или другой трудной ситуации, поможет с прохождением уровня. Работа Сэм тесно связана с игроками, их персональными учетными записями. Благодаря анализу активности геймера, помощник даст некоторые подсказки и советы.

Виртуальный помощник Сэм в данный момент тестируется специалистами компании Ubisoft. Программисты говорят, что первыми познакомятся с ним канадские геймеры. Постепенно эта новинка станет доступна в других уголках мира. Также неизвестна и дата официальной презентации представителя мира роботов.