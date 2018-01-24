В EVE Online провалилась самая грандиозная битва на миллион долларов

Вчера, 20:10

Еще несколько дней назад в EVE Online объявили о самой грандиозной битве в истории космических игр. Предполагалось, что в чудовищной схватке сойдутся ведущие альянсы, которые могут потерять до миллиона долларов. Однако разрекламированное мероприятие провалилось.

Вначале все шло по запланированному организаторами сценарию, The Imperium ответил на вызов Moneybadger Coalition, количество пилотов в экипажах с обеих сторон превышало 10 тысяч. Альянс пошли ва-банк, выставив на битву армады из шести тысяч самых дорогостоящих кораблей. Однако спустя три часа грандиозное побоище переросло в серию технических ошибок и сбоев. В связи с чем The Imperium вынужден был бесславно отступить.

Потери в настоящих долларах с обеих сторон оказались довольно жалкими, по сравнению с кричащим анонсом о целом миллионе долларов, стоящем на кону. Всего было потрачено чуть более двух тысяч долларов. Основные флагманские корабли остались в целости и невредимости, что вызвало язвительные комментарии наблюдателей. Серверы EVE Online не выдержали заявленного количества игроков, и разрекламированное мероприятие оказалось провальным.