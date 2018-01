Разработчик Drawn to Death и God of War сократит штат студии

Вчера, 19:31

Разработчик Drawn to Death и God of War уволит нескольких сотрудников студии The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency. Причина такого радикального решения неизвестна.

В СМИ появилась информация, что Дэвид Яффе планирует глобальное сокращение в студии. Компания известного создателя компьютерных игр Drawn to Death и God of War является мощным производителем геймов. Кадровый штат насчитывает множество специалистов, но скоро состав трудового коллектива будет сокращен.

Причина сокращения штата пока точно неизвестна, но сам Яффе говорит, что это пришлось предпринимать после того, как новая игра была отменена. В связи с этим, прежнее количество человек, работающих в подразделении, больше не нужны компании. Как будут обстоять дела в будущем относительно сокращений, пока неизвестно.