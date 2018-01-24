Слухи: в феврале состоится очередная распродажа в Steam

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Пользователи сети активно обсуждают просочившуюся в сеть информацию, согласно которой 15 февраля состоится очередная распродажа в Steam. Слухи все еще не подтвердили официальные представители компании Valve, владеющей онлайн-сервисом компьютерных игр.

Согласно поступившим сведениям, в компании Valve намерены собрать очередную «дань» с геймерского сообщества. По неподтвержденным официально данным, 15 февраля в Steam пройдет очередная распродажа. Предполагается, плановые сетевые торги приурочены к наступлению китайского Нового года (16 февраля).

Продлится распродажа до 19 января, поэтому у геймеров будет достаточно времени, дабы определиться с наиболее желанными играми. К слову, последний раз компания Valve устраивала торги в своем онлайн-сервисе виртуальных развлечений в 2016 году. Тогда распродажа называлась «Лунный Новый год».