Sony анонсировала выход боевика God of War

Вчера, 23:13

Известна официальная дата премьеры игры God of War. С долгожданной информацией поделилась компания Sony.

Боевик God of War выйдет на рынок 20 апреля нынешнего года, хотя до этого сообщалось, что релиз состоится в начале весны. Сотрудники российского филиала PlayStation презентовали трейлер, посвященный культовой игре. В нем зритель сможет услышать озвучку на русском языке. Одновременно будут известны некоторые сложности, с которыми придется столкнуться Кратосу и его отпрыску, связаны данные проблемы не с одними сильными врагами в God of War.

Как утверждают разработчики, Бог войны стареет. Он больше не способен ликвидировать немалое число монстров десятками. Бывший ему родным домом старый мир разрушен его руками, теперь же Кратос разыскивает его в северных землях. Поклонники, посмотрев трейлер, обвинили God of War, что игра больше напоминает The Last of Us. Некоторые обозреватели уверены, что так оно и есть.