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Call of Duty: WWII в десятый раз стал самым востребованным проектом

Вчера, 19:01

Британская компания GFK Chart-Track, которая занимается исследованием рынка медиапродукции в пределах страны, разместила новые сведения о продаже видеоигр за прошедшую неделю. По данной информации, самым востребованным в пределах Великобритании проектом стал шутер Call of Duty: WWII.

Сегодня в рамках линии CoD лидирует выпуск Black Ops 3, и если данный продукт удержит свою лидерскую позицию еще одну неделю, то эта новинка составит конкуренцию самому популярному продукту франшизы.

Футбольная игра FIFA 18 и аркадная гонка Mario Kart 8 Deluxe смогли улучшить свои результаты, и продвинулись на верхние строчки, заняв в чартах второе и четвертое места соответственно. На третьем месте числится криминальный боевик Grand Theft Auto V. Шестую строчку в очередной раз закрепил Player Unknown's Battlegrounds, а на седьмом месте Assassin's Creed Origins.


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