Игру World of Tanks перевели в виртуальную реальность

Сегодня, 12:54

Официальные представители компании Wargaming сообщили о переходе популярной компьютерной игры World of Tanks в мир виртуальной реальности. Разработчиками VR-версии шутера выступили программисты из Беларуси.

Игра World of Tanks в VR-мире станет дебютным совместным проектом студии Wargaming и компании Neurogaming. Последняя, к слову, занимается разработкой залов VR с максимальным эффектом присутствия. Премьера World of Tanks в мире виртуальной реальности состоится в залах CinemaVR, которых на территории России насчитывается 36. В 2017 году аудитория CinemaVR практически достигла отметки в 180 тысяч пользователей.

Разработкой VR-версии World of Tanks занимались специалисты из Беларуси. В недалеком будущем компания Neurogaming планирует разработать геймплеи для VR-платформы Polygon, также доступной в залах CinemaVR.

World of Tanks – одна из самых популярных в мире онлайн-игр. Разработчики симулятора предоставили геймерам возможность сразиться на танках во времена Второй мировой войны. В настоящее время шутер приспособлен для всех существующих консолей, а также оперативной системы Windows на РС.