Новинка Beat Saber заставит убрать подальше хрупкие вещи

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Новая игра Beat Saber станет доступна для пользования уже весной 2018 года. Создатели Hyperbolic Magnetism находятся на итоговом этапе работы над концепцией. Известно, что это ритмичная игра, в которой важно отбивать летящие кубики световыми мечами в указанном направлении.

Компания Hyperbolic Magnetism презентовала трейлер к готовящейся к выпуску новой игре Beat Saber. Согласно ролику, презентованное приложение поможет людям выработать и отшлифовать навыки точности и концентрации. Также важными окажутся ориентирование в пространстве и наличие ритмичного чутья.

Исходя из презентационного ролика понятно, что суть игры Beat Saber заключается в умении быстро и точно «отбить» движущийся цветовой мяч в указанном направлении. Игрокам будут предложены короткие музыкально-фехтовальные сессии, но при желании они смогут проявить себя в многочасовом карьерном режиме. Игра должна выйти в первом квартале 2018 года, точную дату разработчики пока не объявили.