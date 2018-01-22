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Хакерам удалось взломать последнюю версию Denuvo

Вчера, 18:02

Группа хакеров умудрилась взломать последнюю версию Denuvo. Новая версия DRM-защиты смогла продержаться всего 3 месяца.

Новый апдейт Denuvo появился около 3-х месяцев назад. Сразу после этого многим геймерам стали недоступны любимые игры после скачивания торрент-файлов. Группа СРУ заявляет, что уже в скором времени любители игр смогут снова наслаждаться своими любимыми продуктами. Чтобы создать немного «ажиотажа» и дополнить своё заявление фактами, хакеры опубликовали в интернете взломанную Sonic Forces, на которой как раз и стояло последнее обновление DRM-защиты. Система была неприступной на протяжении 3-х месяцев, однако теперь и её «крякнули».

Стоит отметить, что под защитой системы Denuvo находятся последняя версия Assasin’s Creed, Need for Speed: Payback, Injustice 2 и Star Wars: Battlefront II.


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