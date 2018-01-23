PUBG теряет своих преданных поклонников

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Наиболее популярная игра прошлого года PlayerUnknown's Battlegrounds теряет своих преданных фанатов.

По подсчётным данным одного из пользователей форума под названием Reddit, четыре из десяти играющих в США попросту забросили PUBG. Как говорит геймер, 43 процента владельцев игры не играли две последние недели. В частности, в Германии данный показатель составляет 39 процентов, а в Китае и Южной Корее каждый пятый активно играет.

Напомним, в последнее время сообщество PlayerUnknown's Battlegrounds имело неоднократные жалобы в сторону читеров. Дело доходит до того, что игроки собирают подписи для петиции на блокировку доступа к игре китайцам. Как раз в этом регионе много мошенников.