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PUBG теряет своих преданных поклонников

Сегодня, 00:15

Наиболее популярная игра прошлого года PlayerUnknown's Battlegrounds теряет своих преданных фанатов.

По подсчётным данным одного из пользователей форума под названием Reddit, четыре из десяти играющих в США попросту забросили PUBG. Как говорит геймер, 43 процента владельцев игры не играли две последние недели. В частности, в Германии данный показатель составляет 39 процентов, а в Китае и Южной Корее каждый пятый активно играет.

Напомним, в последнее время сообщество PlayerUnknown's Battlegrounds имело неоднократные жалобы в сторону читеров. Дело доходит до того, что игроки собирают подписи для петиции на блокировку доступа к игре китайцам. Как раз в этом регионе много мошенников.


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