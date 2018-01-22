Cuphead не скоро запустят на мобильных устройствах

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Cuphead ещё не скоро запустят на мобильных платформах. Как говорят авторы, на данный момент есть малая вероятность того, что выйдет новая версия игры.

Один из разработчиков игровой студии MDHR Чад Молденхауэр пояснил всю ситуацию о появлении "пиратки" в магазине AppStore. Последняя версия для операционной системы iOS во всей полноте показывает, насколько хороша их игра. Тем не менее он удивлён, как фирма Apple могла допустить попадания неофициальной версии непосредственно в свой магазин.

Что касается десктопной версии, Cuphead выпустили на ПК, а также Xbox One 29 сентября 2017 года. При этом игру высоко оценили пользователями, а её тираж составил больше, чем миллион копий.