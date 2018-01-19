VistaNews.ru


Геймер оказался на грани жизни и смерти из-за виртуальной игры

Вчера, 20:13

17 января этого года на YouTube было опубликовано видео, на котором "в главных ролях" один из игроков в VRChat. Молодому человеку стало плохо, у него случился приступ эпилепсии. Пользователи изначально смеялись и не могли понять, в чем дело, но затем поняли, что это не шутка и бросились помогать потерпевшему.

Один из пользователей сообщил о том, что с геймером все хорошо. Также он заявил и поставил в известность всех, кто был возмущен размещением данного видео, что игрок сам дал согласие на публикацию.

Стоит напомнить о том, что игра VRChat вышла в прокат в феврале прошлого года в Steam. Игра позволяет геймерам выбирать различных персонажей, а также взаимодействовать один с другим.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.