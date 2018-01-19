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Авторы проекта «1917» разработали онлайн-игру об истории СССР

Сегодня, 14:10

Студия «История будущего», прославившаяся успешным мультимедийным проектом «1917», разработала новую онлайн-игру, посвященную российской истории советского периода.

Уникальная документальная игра называется «Карта истории». Разработчики предложили геймерам стать частью главных событий периода существования Советского Союза. Каждую неделю на официальном сайте студии «История будущего» будут появляться обновления к онлайн-игре.

Ранее отечественные разработчики взорвали сеть такими историческими играми как «Задай вопрос Распутину», «Не пусти Ленина в Россию», «Большевики рвутся к власти» и прочие. Интернет-сообщество называет работы «Истории будущего» смелым шагом, выполненным по принципам непредвзятости, историчности и документальности.


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