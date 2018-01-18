Nintendo выпустит картонный конструктор Labo для консоли Switch

Вчера, 17:28

Разработчики компании Nintendo придумали уникальный проект совмещения картонного конструктора Labo с консолью Switch. Сама консоль будет взаимодействовать непосредственно с участником процесса, давая полезные советы по правильному размещению картонных блоков.

В работе Nintendo принимали участие психологи, которые давали рекомендации по необходимым процессам в семейных играх. Картонный конструктор призван научить детей, привыкших к электронным играм делать интересные вещи своими руками, при этом используя свои навыки в обращении с гаджетами.

Комплект Labo предлагает ребенку не только самостоятельно создавать забавные симуляторы, но и движущихся роботов, а также своими руками сделать настоящие очки виртуальной реальности, которые не будут простым муляжом. Именно для этой разработки компания Nintendo создало небольшое конструкторское бюро. Эксперты уже отмечают, что интерактивная игра откроет новую эру полезных игрушек. Комплект начнет продаваться с 20 апреля.