Карту Blizzard World для любителей Overwatch представят 23 января

Вчера, 22:26

Карта Blizzard World в ближайшем будущем поступит в состав Overwatch. Есть основание полагать, что презентация релиза состоится уже 23 января.

На официальном портале виртуальной игры Overwatch появилось сообщение о том, что с 23 января состоится презентация релиза новой карты Blizzard World. Согласно описанию разработчиков, на Blizzard World будут представлены к вниманию геймеров новые игры и развлечения. Это станет достойным подарком любителям виртуальной игры, которые любят по несколько часов просиживать в игровом мире. Blizzard World непосредственно коснется таких режимов игры, как «Захват точек» и «Сопровождение».

Также игроки смогут найти на представленной карте ссылки на новых героев любимых локаций, к которым запросто можно будет вернуться в очередной раз. Среди описаний нового предложения также указано о наличии скинов.