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Создатель культовой игры Fallout собирается выпустить собственную криптовалюту

Сегодня, 02:30

Создатель культовой игры Fallout Брайан Фарго объявил о создании своей собственной криптовалюты IRON. Кроме этого, разработчик собирается запустить свой собственный игровой магазин Robot Cache и постарается создать конкуренцию сервисам Steam и Origin.

Брайан Фарго, занимающий пост гендиректора студии inXile Entertainment и ответственный за культовые игры Fallout, Wasteland и Baldur’s Gate, заявил, что собирается создать собственную криптовалюту IRON. Её можно будет использовать в сервисе для продажи игр от компании Robot Cache.

Для некоторых игроманов и владельцев криптовалют эта новость станет хорошей, так как в декабре 2017 года компания, владеющая Steam, отказалась принимать биткоины и другие похожие электронные валюты.

Как уточняется в сообщении Брайана Фарго, добыть криптовалюту IRON можно будет тремя способами – это майнинг, покупка токенов или же продажа в сервисе Robot Cache уже пройденных пользователем игр. На новой площадке можно будет продавать только те игры, которые были куплены там.

Открытие Robot Cache планируется во втором квартале 2018 года.


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