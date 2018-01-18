Житель Канады получил реальный срок за спам в Twitch

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За спам в Twitch 20-летний житель Канады получил тюремный срок. Его действия квалифицированы как федеральное преступление.

20-летний житель Канады Брэндан Эппл был осужден за то, что рассылал в чаты Twitch спам. Установлено, что данные сообщения содержали расистский характер и антисемитские высказывания. Также доказано, что канадец очень негативно высказывался в отношении девушек-стримеров. Доказано, что от действий Эппла пострадало большое количество людей.

Для совершения таких действий канадец использовал специальную программу для спама ChatSurge. Администрация сервиса Twitch приняла решение обратиться в суд для разрешения спорного вопроса. В ходе разбирательства доказано, что житель Канады отправлял ежеминутно около 700 комментариев, а на его поиски специалистами потрачено более 300 часов. Для поимки нарушителя пришлось обратиться в CloudFlare и Whois Privacy, как стало известно, именно эти серверы Эппл использовал для анонимности. В ходе судебного заседания Брэндан Эппл не признал своей вины, но суд уже обвинил его во вреде, который он наносил компьютерным данным. Предполагается, что срок его тюремного заключения будет до десяти лет, а также ему запретят создавать вредоносные программы.