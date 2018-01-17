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В Китае арестовали 120 хакеров до выхода PUBG

Сегодня, 11:33

В Китае полиция арестовала 120 хакеров до момента выхода самой продаваемой в мире игры PUBG. Это мероприятие организовала компания Tencent.

Tencent, издатель нашумевшей игры PlayerUnknown's Battlegrounds, решил бороться с читерами на территории Китая. Сотрудники правоохранительных органов уже зафиксировали минимум тридцать случаев разработки чужого программного обеспечения. В рамках этих мероприятий было арестовано 120 подозреваемых до официального релиза PUBG.

По информации разработчиков, большая часть юзеров PUBG зарегистрирована в Китае. Официальный старт продаж в государстве еще не начат, но это не мешает пользователям принимать в игре участие. Аресты читеров связаны с жалобами со стороны геймеров, которые начали собирать подписи под своей петицией. Именно они хотят добиться запрета доступа к PUBG со стороны китайских юзеров.


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