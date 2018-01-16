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Геймеры собирают деньги на помощь российским сиротам

Вчера, 18:58

Геймеры и просто любители компьютерных игр собирают деньги, которые отправят российским сиротам. Изначально средства переведут в благотворительную британскую организацию Change30. Последняя выделит деньги для помощи российским сиротам.

Поддерживают благотворительную организацию компания Tripwire Interactive и сервис Humble Store. Для начала сбора денежных средств руководство объявило распродажу подборки с играми Humble Bundle – Hope for Orphans. Как сообщается, часть средств будет направлена на различного рода благотворительность.

Известно, что каждый пользователь сервиса, или просто желающий, сможет приобрести Killing Floor, Blackhole и Rising Storm всего лишь за 56 рублей. Вдобавок за дополнительные 400 рублей можно получить Killing Floor 2, а также музыкальные сопровождения к Red Orchestra 2, Killing Floor, Killing Floor 2 и к Rising Storm.

А ещё за 564 рубля игроманам станет доступен многопользовательский шутер Rising Storm 2, а также стратегия Call to Arms.


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