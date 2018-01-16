VGMOOSE разработала эмулятор для Nintendo Switch

Вчера, 23:30

Хакеры-энтузиасты, называющие себя командой VGMOOSE, разработали эмулятор для вышедшей 10 месяцев назад консоли Nintendo Switch. Все это время программисты искали способ для обхода системы защиты японского производителя.

Долгожданный эмулятор для новой японской приставки Nintendo Switch называется Yuzu. Официальная дата появления программы на просторах интернета все еще не установлена, однако представители VGMOOSE заверили пользователей, что это лишь вопрос времени. В скором будущем хакеры представят ролик с описанием технических особенностей Yuzu. Отметим, воспользоваться эмулятором смогут обладатели РС, функционирующих на операционных системах Windows, Linux и Mac.

Поклонники продукции VGMOOSE не сомневаются в успехе работы программистов, ведь ранее они успешно обходили систему защиты Nintendo 3DS и ее предшественников, разрабатывая практичные эмуляторы.