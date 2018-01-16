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Игра Forza Horizon 3 теперь доступна и на Xbox One X

Сегодня, 11:19

Игра Forza Horizon 3 теперь доступна для геймеров в полном своём качестве и на Xbox One X. Для этого разработчик выпустил бесплатное обновление с новым патчем.

В аркадном автомобильном симуляторе Forza Horizon 3 появится разрешение 4К. Более того, в этом варианте игры теперь могут использоваться все возможности, которыми располагает Xbox One X.

У усовершенствованной версии Forza Horizon 3 в её основе появился движок ForzaTech, который использовался при разработке Forza Motorsport 7, предназначенной именно для Xbox One X.

Таким образом, Forza Horizon 3  получила новые возможности, связанные не только с улучшенным разрешением, но также с поддержкой разнообразных дополнительных визуальных эффектов, которыми геймеры могут насладиться на Xbox One X.

В частности, это улучшенная текстура дорог и рельефов, тени, блики, появляющиеся на автомобилях, и многое другое.


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