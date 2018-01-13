Bigmoon Entertainment анонсировала гоночную игру Dakar 18

Вчера, 19:07

Известная компания Bigmoon Entertainment объявила о выпуске новой гоночной игре, которая посвящена известному ралли-марафону «Дакар». Новинка будет называться Dakar 18.

Dakar 18 является симулятором известной гонки. Выйдет она на графическом движке Unreal Engine. Насладиться новинкой смогут владельцы подходящих по требованиям персональных компьютеров, Xbox One и PlayStation 4. Пока что неизвестно, когда же Dakar 18 увидит мир, но оглашено, что доступна она будет в цифровом магазине Steam.

Известно, что в новинке будет открытый мир, площадь которого превышает 15 тысяч квадратных километров. Dakar 18 сможет похвастаться системой смены погоды и времени суток. Также в игру будут добавлены все официальные команды, которые участвовали в настоящем ралли-марафоне «Дакар» и все классы грузовиков, внедорожников, мотоциклов и квадроциклов.