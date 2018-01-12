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Игроки PUBG просят избавить их от нашествия китайцев

Вчера, 22:30

Группа поклонников игры PlayerUnknown’s Battlegrounds очень обеспокоена неправильным распределением игровых баллов. Они просят избавить от нашествия китайских геймеров, так как они собирают очки незаконно.

 Геймеры всего мира и любители PlayerUnknown’s Battlegrounds уверены, что их коллеги по игре из Китая придумали способ незаконного заработка очков. Они просто используют специальные программы, которые обходят правила, и становятся моментальными финалистами уровней. В связи с этим почитатели виртуального развлечения прибегли к крайней мере. Они обратились к разработчикам с просьбой поставить блокировку для захода пользователей из Китая в систему игры.

Также отмечены некоторые скандальные истории в связи с несанкционированным использованием читов китайскими игроками. Настоящие же игроки, которым приходится добывать виртуальные трофеи после прохождения заданий, очень расстроены. Поэтому на некоторых форумах, касающихся PlayerUnknown’s Battlegrounds, могут встречаться неординарные высказывания геймеров в сторону своих соперников из Китая.


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