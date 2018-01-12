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PlayStation 4 получит новый контроллер Onyx от Hori

Вчера, 20:03

Компания Sony прорекламировала новый контроллер под названием Onyx. Разработчиками гаджета для PlayStation 4 стали специалисты компании Hori. Они обещают, что устройство будет выпущено на следующей неделе.

Визуально Onyx сильно напоминает Nacon Wired Compact Controller. Основным отличием контроллеров станет добавленное компанией беспроводное Bluetooth-соединение. В дополнение к этому, разработчики добавили большую кнопку с тачпадом, ассиметричные стикеры и два вибрационных мотора. Цену инновационного Onyx для PlayStation 4 компания не оглашает.

Появление новинки на витринах в нескольких странах планируется на 15 января этого года. Россия пока не входит в их число.


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