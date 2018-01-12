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В мобильной игре использовали главную фишку iPhone X

Вчера, 17:27

Специалист из лос-анджелесской студии виртуальной реальности Kite&Lighting придумал, как применить Faceshift для создания лицевой анимации. Оказалась, что главная фишка iPhone X отлично вписывается в создание виртуальных образов.

Разработчик снял несколько видеороликов на которых он показывает, как работает считыватель движения лицевых мышц в во время наделения анимационного персонажа всеми гримасами и ужимками автора. Получилось очень забавно, и ролики набрали большую популярность. Однако эксперты полагают, что «забавы» разработчика из Kite&Lighting стали настоящим революционным шагом в анимации и виртуальной реальности.

Студия уже нашла источники финансирования для создания мобильной игры «Bebylon Battle Royale: A Gentlemen’s Game». По инсайдерской информации, сумма привлеченных инвестиций составила два с половиной миллиона долларов. Игра, как считают эксперты, обречена на успех, потому что будет динамичной и местами непредсказуемой по своему сюжету. Пока что дата окончания разработки неизвестна.


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