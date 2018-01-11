Обновлённый Game Boy выпустят летом 2018 года

Вчера, 21:49

Легендарная игровая приставка Game Boy может вернуться в обновлённом виде летом 2018 года. О планах Hyperkin выпустить ремейк культовой консоли из 90-х информирует Gizmodo.

Издание сообщает, что обновлённый вариант сейчас находится в разработке и получил предварительно название Ultra Game Boy. О технических характеристиках пока известно немногое. Предположительно, Hyperkin не изменят классический игровой процесс детища Nintendo, но собираются улучшить внешний вид. В качестве материала корпуса выбран алюминий, ранее Game Boy выпускались только в пластике. Также консоль оснастят для зарядки современным USB-C кабелем, а ёмкость аккумулятора позволит без перерыва 6 часов наслаждаться процессом игры. Ultra Game Boy получит LCD-экран с регулирующейся подсветкой и стереодинамики.

Выход ремейка легендарной приставки намечен предварительно на лето этого года, а стоимость не превысит 100 долларов, по данным Gizmodo.