Долой читеров: Авторы PUGB выпустили новый патч для честной игры

Сегодня, 13:53

Поклонники игры PUGB получили возможность жаловаться на читеров, благодаря выходу нового патча. Разоблачить виртуальных мошенников пользователи смогут в режиме повтора.

Разработчики PUGB сильно усложнили жизнь читерам в своей игре. Ранее для подачи жалобы на мошенника можно было лишь после смерти и исключительно с финального экрана. Теперь разоблачать читеров возможно непосредственно в режиме повтора. К слову, для жалобы не нужно ждать, дабы нечестное убийство засчитали именно читеру.

Также разработчики PUGB в новом патче модернизировали внутренний мир игры. Теперь виртуальное развлечение может похвастаться двумя типами контейнеров: «халявными» и требующими очков опыта. Отметим, обновление действует лишь не тестовых серверах.