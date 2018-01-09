PlayStation 4 купили 6 млн человек в новогодние праздники

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Американская корпорация Sony подытожила продажи своих консолей в 2017 году. Всего технигиганту удалось реализовать 20,2 миллиона PlayStation 4, 6 из которых пришлись на период новогодних праздников.

Sony стремительно приближается к отметке 100 миллионов проданных приставок линейки PlayStation за всю историю ее существования. В настоящее время американская корпорация продала 73,6 миллиона консолей, из года в год наращивая темпы реализации. За 2017 год пользователи со всего мира приобрели у Sony 20,2 миллиона приставок PlayStation 4. Лишь за период новогодних праздников владельцами обзавелись сразу 6 миллионов консолей.

Также аналитики Sony подсчитали количество реализованных игр для PlayStation 4 в 2017 году. Пользователи приставки приобрели 55,9 млн виртуальных развлечений, обогатив их разработчиков на 243,9 миллиона долларов.