Steam поставил новый рекорд по онлайну – 18,5 млн человек

Вчера, 19:27

Недавно, 6 января текущего года, игровой сервис Steam поставил новый рекорд по онлайну – 18,5 миллионов одновременно подключённых пользователей.

Отмечается, что семь миллионов человек в этот момент находились в той или иной игре, а общее число пользователей в 18,5 миллионов человек по сравнению с прошлым годом выросло на 30%. Аналитики добавляют, что в 2017 году темпы роста онлайна в Steam выросло так, как не росло раньше. Ведь ещё в 2012 году рекордом было 5-6 миллионов людей.

В апреле прошедшего года рекордом был онлайн в 14 миллионов пользователей. Уже в сентябре эта отметка выросла до 15 миллионов, в следующем октябре – 16 миллионов, а в ноябре – 17 миллионов уникальных людей. Специалисты считают, что уже до апреля 2018 года Steam поставит новый рекорд в 20 миллионов одновременно подключённых пользователей.

Впечатляющая цифра в семь миллионов, именно столько людей играли в этот рекордный момент, стала возможной благодаря популярной иге PUBG. Во время становления рекорда в неё играли 3,16 миллионов человек. Большинство из них пользователи из Китая, так как Steam на китайском языке запущен на 64 % компьютеров.