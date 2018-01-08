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FIFA-18 считается самой продаваемой игрой Великобритании за 2017 год

Вчера, 19:52

Компания GFK Chart-Track обнародовала статистические данные о продажах видеоигры в королевстве. Самой продаваемой и популярной среди жителей Великобритании стала футбольная развлекательная игра FIFA-18.

Вышеупомянутой футбольной игре удалось сдвинуть Call of Duty: WWII. Кстати именно он на протяжении нескольких недель занимал вершину хит-парада. Теперь данный симулятор занял вторую ступень. Третью позицию занял боевик Grand Theft Auto V,который за несколько последних лет ни разу не вылетал из данного списка хит-парада медиаигр. На своей четвертой позиции, несмотря на новое количество нереально интересных и завараживающих симуляторов, осталась Assassin's Creed Origins. Пятую позицию разделил шутер Star Wars Battlefront I. Далее следовали The Sims 4 и PlayerUnknown's Battlegrounds Super Mario Odyssey и другие.


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