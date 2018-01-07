Разработка Destiny 2 была перезагружена в апреле 2016 года

Вчера, 23:46

Компьютерная программа Bungie, которая занимается разработкой медиаигр, решила заняться перезагрузкой, а то есть полным изменением игры Destiny 2. Это произошло в начале 2016 года, хотя анонс начала разработки над сиквелом состоялся в ноябре 2014 года.

Создание игры не заняло много времени. Перереформирование игры произошло в связи с назначением гендиректором Люка Смита. Ранее этот человек занимался разработкой первой части The Taken King. Стало известно, что в новую часть игры решили ввести микроплатежи. Сообщается о том, что на этом настоял эксперт студии Bungie. Игра стала доступна для всех пользователей ПК в конце октября, хотя появилась на свет еще в начале сентября.