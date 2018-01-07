VistaNews.ru


Разработчики Star Citizen ответили на судебный иск от Crytek

Вчера, 18:49

Зимой 2017 года студия Cloud Imperium Games, которая занимается разработкой игры Star Citizen, получила в свой адрес обвинение со стороны Crytek. Иск заключается в нарушенни условий контракта, а также авторских прав.

Через месяц студия по поводу иска выслала лицензионное соглашение в сторону снятия с них всех претензий и заявлений. Следует заметить, согласно публикации, фирма имеет право на проработку лишь одной единственной игры. Сюда не была включёна известная "стрелялка" под названием Squadron 42. Также был изменён движок проекта в Amazon Lumberyard.

Что примечательно, авторы имеют право изменять различные названия. Также условия договора позволяют им распространять любые "игрушки", которые имеют иной движок. При переходе CryEngine на Amazon Lumberyard, студия имеет право на внедрение непосредственно в игру движка Crytek.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.