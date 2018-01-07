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В новом обновлении Dota 2 намекнули на нового персонажа

Вчера, 20:25

В новом патче 7.07D в популярной Dota 2, компания-разработчик Valve намекнула на нового персонажа.

Новый патч вышел 4 января, некоторые геймеры разглядели в нём намёки на нового персонажа. По всей видимости, новый герой получит имя Mars. Игровое комьюнити смогли найти криншоты иконок двух способностей персонажа: Spear Wall и Phalanx Cancel. Более детальной информации о новом герое пока что нет. Вдобавок, вся вышеуказанная информация является лишь догадками пользователей.

Многие считают, что нового персонажа могут анонсировать летом 2018 года, во время проведения чемпионата мира по Dota 2 The International. В прошлом году, во время вышеуказанного события анонсировали двух новых персонажей: Dark Willow и Pangolier.


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