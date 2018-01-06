Spintec покажет новые технологии на ICE 2018

Вчера, 21:14

Словенский разработчик и производитель электронных игр Spinteс продемонстрирует на выставке ICE 2018 огромный выбор новых решений в игровом мире. Спектр достаточно интересен благодаря знаниям автора, как можно привлечь игроков всего мира на более длительный срок.

Сам директор по продажам фирмы утверждает, что ICE предоставляет им возможность показать всему миру новые изменения Aura и Karma. Ну а сам Spintec покажет новые способы завлечь игрока на большой период, что повлияет на прибыль операторов и поднимет эффективность их рабочего процесса.

Изменения от игровой компании состоят в том, что в комнаты будут поставлены довольно удобные стулья с хорошим обзором монитора и комфортным специальным местом для ног. Также будет присутствовать мини-бар и даже тумбочка для личных вещей. К тому же, всё это будет выглядеть довольно привлекательно, что повлияет на успешность идеи.