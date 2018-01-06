Армия США поддерживает виртуальный терроризм через EDGE

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Разработчики виртуальных игр вместе с армией США выпустили игру EDGE. Согласно обзору, можно стать виртуальным террористом, который может быть в лице армии, школьника, преступника.

Стало известно, что американские разработчики игр вместе с армией США выпустили провокационную игру EDGE. Согласно видеообзору игры, каждый игрок может выбрать себе роль любого персонажа: школьника, армейца, преступника. Если выбрать себе роль и использовать все возможности игры, то можно проследить тенденцию виртуального терроризма.

Странным является факт, что любое незаконное действие в виртуальном мире останется безнаказанным. Таким способом американцы лишь подчеркнули свое мнение по поводу искоренения терроризма в реальной жизни.

Однако создатели проекта сильно огорчились, как только узнали, что абсолютное большинство игроков стало преследовать не благородные цели, а пожелало играть за преступников, устраивая в игре настоящий виртуальный терроризм.