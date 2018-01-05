Paladins обзаведется собственным режимом Battle Royale- Battlegrounds

Вчера, 21:22

Креативные авторы из Hi-Rez Studios решили расширить вселенную шутера Paladins режимом «позаимствованном» у Battle Royale. Уже на традиционном форуме Hi-Rez Expo 2018 будет представлена версия Paladins: Battlegrounds.

Разработчики компании уже привлекли внимание фанатов Paladins загадочным анонсом на своем сайте. В нем говорилось о новых совмещениях возможностей и способностей, со страстью к выживанию, помноженных на антураж лучших образцов фэнтези. Как впоследствии оказалось, все это о Paladins: Battlegrounds. Новый режим позволит 100 игрокам проявить себя на карте, в 300 раз превосходящую стандартную «Осаду».

Кроме того, герои, объединившись в сплоченные группы, смогут обследовать обширные территории на ездовых фантастических животных, в том числе, боевых кошках. Оружие и припасы станет искать сложнее, зато против них восстанут силы природы, например, смертельный туман. Матч будет длиться не более 20 минут. Авторы предупреждают, что успех зависит от сплоченности команды и четкого разделения функций. Здоровье танков охраняет поддержка.