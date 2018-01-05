Игры GTA V и Red Dead Redemption появятся в мобильной версии

Вчера, 21:02

Разработчики анонсировали выпуск мобильных версий GTA V и Red Dead Redemption. На сегодня их считают лучшими играми десятилетия.

Согласно имеющимся данным, в нынешнем году создатели собираются презентовать мобильные версии игр GTA V и Red Dead Redemption. В настоящее время ими могут пользоваться все владельцы стандартных игровых консолей персональных компьютеров. Вскоре к ним присоединяться и потребители мобильных гаджетов.

По словам сотрудников компании Rockstar Games, которая занимается созданием данных проектов, ныне они портируют обе новинки на мобильную платформу. Не исключается, что в рамках форуме CES 2018 пройдет анонс GTA 5 и Red Dead Redemption. Ими можно будет пользоваться на игровой консоли Nintendo Swift. Помимо этого, студия презентует и остальные свои проекты.