Самого токсичного стримера разбанили в League of Legends

Вчера, 20:38

Наиболее скандальнейший стример League of Legends был разбанен в игре. Ему дали второй шанс.

Стример Тайлер Стейнкамп, также известный как Tyler1, прославился своей неординарностью. На сегодня он является одним из наиболее токсичных игроков League of Legends. Создатели проекта решили предоставить ему второй шанс в проекте.

Геймер получил бан весной 2016 года за многоразовые нарушения и оскорбления остальных игроков. Вчера разработчики разблокировали его данные. До этого они заявляли, что будут блокировать все аккаунты Тайлера. Они сдерживали свое обещание. Как только стример создал учетную запись и добивался внушительных побед, его сразу же блокировали. Тайлер продолжал играть в иных проектах, и там тоже становился известным и успешным.