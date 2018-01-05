VistaNews.ru


Самого токсичного стримера разбанили в League of Legends

Вчера, 20:38

Наиболее скандальнейший стример League of Legends был разбанен в игре. Ему дали второй шанс.

Стример Тайлер Стейнкамп, также известный как Tyler1, прославился своей неординарностью. На сегодня он является одним из наиболее токсичных игроков League of Legends. Создатели проекта решили предоставить ему второй шанс в проекте.
Геймер получил бан весной 2016 года за многоразовые нарушения и оскорбления остальных игроков. Вчера разработчики разблокировали его данные. До этого они заявляли, что будут блокировать все аккаунты Тайлера. Они сдерживали свое обещание. Как только стример создал учетную запись и добивался внушительных побед, его сразу же блокировали. Тайлер продолжал играть в иных проектах, и там тоже становился известным и успешным.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.