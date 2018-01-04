Facebook опубликовал 5 лучших игр прошлого года

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Facebook обнародовал список лучших игр прошлого года. Перечень удивил заядлых фанатов игр. Как утверждают специалисты, самой "мощной" игрой прошедшего года является знаменитая 1979 Revolution: Black Friday, вышедешая в 2016 году.

"Чёрная пятница" - это значительная работа от компании iNK Stories. До этого они выпускали кинематографические ролики к известной всем игре Resident Evil 7.

Здесь разработчики решили рассказать о революции Ирана. Конкурентами также стали Beholder от Warm Lamp Games, Rise Of Balloons от Mirum Studio, а также Heart’s Medicine от GameHouse. Что касается лучшей так называемой условно-бесплатной игры, ею стала Star Wars: Commander, а лучшей вэб-игрой - June’s Journey.