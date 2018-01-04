Новая игра про Марио уже в свободном доступе

Сегодня, 13:20

Новая игра про Марио, которые является в мире самым известным водопроводчиком, уже в свободном доступе. Её можно применять на Windows, Mac и Linux.

Подарок геймерам сделали фанаты этого персонажа. Проект энтузиастов называется Newer Super Mario Bros. DS. Игра будет логическим продолжением Newer Super Mario Bros Wii. Данный продукт также выпустила эта же команда.

Игра уже сейчас полностью бесплатна и доступна пользователям ПК. Она поддерживается самыми популярными «операционками».

Чтобы запустить новую «развлекалку с водопроводчиком», необходимо располагать оригинальной версией Newer Super Mario Bros. Раньше она выходила для применения на портативных консолях Nintendo DS.

Чтобы создать новую игру с Марио, разработчики затратили несколько лет. Они объясняют это тем, что хотели сделать её самой интересной из тех, в которых задействован данный персонаж.