Dota 2 назвали самой прибыльной в киберспорте

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Самой прибыльной киберспортивной дисциплиной стала Dota 2, разыграв в 2017 году в качестве призовых в соревнованиях более чем 131 миллион долларов в США.

Информация об этом стала известна из исследования Esports Earnings. Данная организация недавно подвела итоги 2017 года в киберспорте. Отмечается, что League of Legends всё ещё отстаёт от Dota 2. Известная игра от компании Valve заняла первую сточку в топе с самыми крупными призовыми в истории всего киберспорта.

Для Valve последние четыре чемпионата мира по Dota 2 стали очень успешными. В 2017 году общий разрыв призовых денег между Dota 2 и её клоном League of Legends составил больше 82 миллионов долларов.

Также отмечается, что в десятку лучших игроков по игре от Valve вошли чемпионы TI5 и TI7 — это члены команды Team Liquid и Evil Geniuses. Что касается League of Legends, то там лучшими игроками стали чемпионы мира из SK Telecom T1 и из Samsung Galaxy.

Примечательно, что Dota 2 очень популярна в Китае, Европе, Азии и Северной Америке, а League of Legends больше всего играют в Южной Корее и Тайване.