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Поклонники игры Half-Life воссоздали её на движке первой части

Вчера, 21:05

Геймеры-поклонники культовой игры Half-Life смогли воссоздать её в виде классического варианта на движке первой части. Для этого они озаботились объединением первой и второй её частей.

 Те, кому особо полюбилась Half-Life, занялись разработкой нового проекта. Энтузиасты вознамерились создать Half-Life 2 в полной версии. Для этого они намерены воспользоваться ресурсами, текстурой, геометрией и моделями Half-Life-1.

Проект, к которому с одобрением отнеслось множество геймеров, уже имеет своё название Half-Life 2:Classic. В нём фанаты этой игры намереваются показать, как могла бы выглядеть она при своём выходе в 1998 году на движке первой части.

Трейлер от разработчиков уже доступен геймерам в сети. В нём они смогут предварительно оценить, насколько их ожидания соответствуют тому, что им предлагают «продвинутые» фанаты Half-Life.

Half-Life 2 стала доступна для игроков в 2004 году. С тех пор она получила стутус культовой и набрала неплохое количество своих скачиваний и продаж.

В то же время её создатели пока не делали анонса о её продолжении или ремейках.


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